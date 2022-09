Manchester City-Borussia Dortmund, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al centro dell'attacco del Manchester City ci sarà il grande ex Haaland

Nella seconda giornata dei gironi di Champions League c’è l’affascinante sfida dell’Ethiad tra Borussia Dortmund e Manchester City. I citizens sono riposati dopo che il turno di campionato è stato rimandato per la morte della regina Elisabetta. Ci sarà il grande ex Haaland al centro dell’attacco di Guardiola. Il norvegese è già a 12 gol stagionali, avendo anche segnato una doppietta nella prima gara contro il Siviglia.

Manchester City-Borussia Dortmund, probabili formazioni

Manchester City(4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Akanji, Ruben Dias, Sergio Gómez; Gündogan; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Meyer; Süle, Hummels, Schlotterbeck; Meunier, Özcan, Bellingham, Guerreiro; Wolf, Reus; Moukoko

Manchester City-Borussia Dortmund, precedenti

Ci sono 4 precedenti tra queste due squadre con il City che ha vinto gli ultimi due. Questi sono risalenti al girone di Champions della stagione 19/20 con gli inglesi che passarono con un doppio 2-1, sia in casa, sia in trasferta. Nella stagione 12/13, invece, il Borussia riuscì a vincere in casa e a pareggiare all’Ethiad.

Manchester City-Borussia Dortmund, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport, Sky Sport 4K.