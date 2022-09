Real Madrid-Lipsia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo aver regolato il Celtic a domicilio per 3-0, i campioni d’Europa del Real Madrid fanno il loro esordio casalingo contro il Lipsia. I blancos dovranno fare a meno di Benzema, per infortunio, ma al suo posto ci sarà Eden Hazard che proprio contro il Celtic ha giocato molto bene. Ai suoi lati ci saranno Rodrygo e Vinicius, ultimamente in grandissima forma. Il Lipsia viene non sono per difendersi, ma anche per strappare qualche punto: i tedeschi hanno infatti perso contro lo Shakhtar e questa partita può già essere decisiva.

Real Madrid-Lipsia, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Vinicius

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Andre Silva, Nkunku

Real Madrid-Lipsia, precedenti

Tra le due squadre non ci sono ancora precedenti a livello europeo. L’anno scorso il Lipsia incrociò una squadra spagnola, la Real Sociedad, nei sedicesimi di Europa League, riuscendo a passare il turno. L’ultima volta che il Real si è confrontato con una squadra tedesca è stato invece a fine agosto, con la finale di Supercoppa Europea vinta contro l’Eintracht Francoforte.

Real Madrid-Lipsia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport.