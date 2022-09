Basaksehir-Fiorentina 3-0 Tonfo della Viola in Turchia

La Fiorentina cade in Turchia

La Fiorentina perde pesantemente in Turchia, ma la qualificazione ai sedicesimi di Conference non è ancora compromessa.

Il primo tempo non succede praticamente niente, un solo tiro della VIola in porta da parte di Saponara, nella ripresa arrivano le tre reti. Al 12′ Su corner per il Basaksehir arriva il vantaggio dei padroni di casa: segna Gurler! Raddoppio dei turchi al 25′ Raddoppio dei turchi! Serata decisamente no per la Fiorentina: Gollini si fa rubare il pallone e regala a Gurler la sua personale doppietta. 44′ Il Basaksehir fa il tris: va in rete Traoré con il sinistro.

Disfatta turca per la squadra allenata da Italiano che continua ad avere problemi in difesa ed in attacco, ed ora la mini crisi è aperta.

Il tabellino

Basaksehir-Fiorentina 3-0

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Junior Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Alì Kaldirim; Ozcan (14′ st Turuc), Biglia (32′ st Takdemir), Aleksic; Chouiar (37′ st Ozil), Okaka (14′ st Traore), Gurler (32′ st Szysz). All. Emre

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic (22′ st Biraghi); Bonaventura (33′ st Duncan), Amrabat, Maleh (22′ st Barak); Ikoné, Cabral (1′ st Jovic), Saponara (33′ st Kouame). All. Italiano

Ammoniti: Ikoné, Amrabat

Espulsi: Ikoné

Recupero: 0′ pt, 2′ st

Reti: 12′ e 25′ st Gurler, 44′ st Traoré