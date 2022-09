Basaksehir-Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Fiorentina non può sbagliare nella seconda giornata di Europa League. I viola, dopo il pareggio in casa contro il Riga, devono assolutamente vincere contro i turchi del Basaksehir. La trasferta non sarà però agevole e quindi Italiano dovrà calibrare bene le scelte di formazione. Probabilmente tornerà titolare Arthur Cabral e ai suoi lati agiranno Ikoné e Saponara.

Basaksehir-Fiorentina, probabili formazioni

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara

Basaksehir-Fiorentina, precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre finora. Il Basaksehir ha però ospitato la Roma, nella stagione 19/20, in Europa League. In quel caso, i giallorossi vinsero per 3-0 con le reti di Veretout, Dzeko e Kluivert. L’ultima volta che i viola hanno incrociato una squadra turca, invece, risale alla stagione 84/85 quando, nel primo turno di Coppa Uefa, la Fiorentina vinse per 1-0 in trasferta grazie al gol di Pecci.

Basaksehir-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport, TV8.