Calciomercato Inter, Skriniar può partire: Marotta a caccia del sostituto

Telenovela Skriniar non ancora conclusa

L’avvio non eccezionale dell’Inter sotto il piano del gioco fa riflettere la dirigenza nerazzurra. L’unico difensore che continua a fare meglio degli altri è sicuramente Milan Skriniar sul quale c’erano gli occhi puntati del PSG in estate. Proprio il club parigino non avrebbe ancora mollato la presa. Il PSG era arrivato a offrire 60 milioni di euro (bonus compresi), offerta che è stata rispedita al mittente. Dopo De Vrij, a gennaio i difensori da sostituire diventerebbero due se il centrale slovacco decidesse di andare via.

Non solo PSG, un altro club sulle tracce del difensore

Skriniar è corteggiato da diversi club esteri e non solo il PSG. Negli ultimi giorni si è fatto forte l’interesse di un club spagnolo. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid, alla ricerca di un difensore di altissimo livello da regalare a Simeone.