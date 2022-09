Calciomercato Juventus, Ten Hag boccia il suo pupillo: duello con l’Inter

Il talento ex Ajax non convince più lo United

Sono anni molto complicati per Van De Beek da quando si è trasferito dall’Ajax allo United. La prima esperienza allo United non è stata memorabile poi ha provato a rimettersi in gioco all’Everton dove, però, ha avuto tanti alti e bassi nella scorsa stagione. Quindi ecco il ritorno allo United dove sperava di poter ritagliarsi lo spazio necessario per crescere grazie al ritrovo dell’allenatore che lo ha fatto diventare un giocatore importante. Così non è stato, Ten Hag non è rimasto colpito dal suo pupillo e per questo motivo è sul mercato

Inter e Juve chiedono informazioni

È dai tempi dell’Ajax che Inter e Juve seguono il calciatore. In questo avvio di stagione l’olandese ha collezionato solo 19 minuti. Le richieste dello United non sono alte ma prima le due società italiane devono cedere qualche esubero in quel ruolo.