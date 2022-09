Calciomercato Milan, Chelsea e City forte sull’attaccante rossonero: Maldini ha pronta l’alternativa

Milan, il rinnovo del giocatore è in stand – by

Rafael Leao è il giocatore che più sta incantando i tifosi rossoneri in questo inizio di stagione. Dopo la stratosferica partita con l’Inter, il portoghese sta disputando ottime partite ed è stato protagonista anche ieri contro la Dinamo Zagabria, dove ha contribuito con un assist per il goal del momentaneo 2-0 rossonero. Tuttavia, non c’è stato alcun movimento per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto, il quale scade nel 2024.

Milan, Leao attende l’offerta di rinnovo mentre il Chelsea osserva

Il procuratore di Leao aveva chiesto al Milan un rinnovo di contratto a 7 milioni di euro, cifra però che potrebbe aumentare con il passare dei mesi viste le ottime prestazioni del giocatore. Al momento non ci sono meeting in programma, ma la dirigenza rossonera spera che RedBird possa accontentare le pretese di Leao, anche se esse potrebbero spingersi fino ai 9 milioni di euro. Nel mentre, in Premier League guardano con attenzione alla situazione del portoghese. Il City di Guardiola sembra aver espresso il suo interesse per il classe 1999, mentre Chelsea non ha mollato la presa dopo che in estate aveva già messo sul tavolo 90 milioni di euro.