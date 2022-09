Juventus, animi tesi in casa bianconera: la reazione di Allegri

Juve, squadra in totale difficoltà

La Juventus sta facendo molta fatica da tutti i punti di vista e ieri sera è arrivata la seconda sconfitta consecutiva nei gironi di Champions League. I bianconeri sembrano stanchi sia fisicamente che mentalmente e il gioco non gira per niente. Allegri ha grandissime colpe perché non sta dando un’identità di gioco a questa squadra e, in primis, non sta risvegliando mentalmente alcuni senatori, come ad esempio Cuadrado. Il colombiano non prova più a puntare l’uomo e sembra del tutto spaesato. Vlahovic riceve pochi palloni e i giocatori non mettono in campo la grinta giusta. Questo elemento è di conseguenza anche un po’ colpa di Allegri, incapace attualmente di trasmettere alla squadra la determinazione necessaria per affrontare le partite. L’allenatore ha le sue colpe? Tantissime. La squadra ha le sue colpe? Sicuramente, viste le fattuali difficoltà mentali che i giocatori stanno affrontando.

Juventus, il giocatore stupito per il cambio del compagno

La Juventus anche ieri ha giocato una partita di bassissimo livello. Dopo l’1-0 iniziale, i bianconeri si son visti rimontare dal Benfica che è uscito vincitore dall’Allianz. Al termine della partita i calciatori bianconeri si sono ritrovati a centrocampo, tra cui anche Angel Di Maria e Milik, autore del momentaneo 1-0 bianconero. Dalle immagini sembra proprio che l’argentino, visibilmente deluso, chieda al compagno: “Por qué?”, per poi fare il tipico gesto del cambio. Volendo azzardare un’interpretazione, sembra che Di Maria si lamenti per la sostituzione di Milik al 70′, sul 2-1. Allegri ha definito il cambio “giusto“, perché il giocatore polacco era stanco. Difficile dire se Di Maria parlasse di quello con Milik ma è chiaro che basta poco più di una piccolo scintilla per scatenare l’incendio nell’ambiente juventino