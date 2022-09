Midtjylland-Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Lazio è partita benissimo in Europa League con la larga vittoria casalinga contro il Feyenoord. Per continuare nel percorso europeo, però, la squadra di Sarri deve vincere la prima gara in trasferta contro i norvegesi del Midtjylland. Confermatissimo l’attacco con Luis Alberto e Milinkovic che dovrebbero partire dal primo minuto.

Midtjylland-Lazio, probabili formazioni

Midtjylland (4-3-3): Lössl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sörensen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Midtjylland-Lazio, precedenti

Non ci sono precedenti tra queste due squadre. La Lazio ha incrociato solo in 2 occasioni una squadra danese. Erano i preliminari di Champions League della stagione 01/02 quando i biancocelesti beccarono il Copenaghen. All’andata, in Danimarca, il Copenaghen vinse 2-1, ma al ritorno la Lazio calò un poker per passare il turno con Crespo sugli scudi. L’ultima volta che il Midtjylland ospitò un’italiana era nella stagione 20/21 quando l’Atalanta, nel girone di Champions, vinse per 4-0 grazie alle reti di Mirachuk, Zapata, Muriel e Gomez.

Midtjylland-Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport.