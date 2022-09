Roma-Helsinki, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo lo scivolone in Bulgaria, la Roma deve subito rimettersi in carreggiata contro l’Helsinki. All’Olimpico arriva la cenerentola del gruppo. I finlandesi hanno perso nella prima gara del girone contro il Betis e vengono a Roma per provare a strappare qualche punto. Mourinho potrà optare per un po’ di turnover, anche se gli infortuni non gli lasciano molta scelta. Si rivedranno Belotti e Svilar, mentre saranno confermati Pellegrini e Dybala alle spalle del Gallo. Panchina per Zaniolo che però potrebbe entrare in campo.

Roma-Helsinki, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti

Helsinki (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Browne, Boujellab, Lingman, Vaananen, Soiri; Hostikka, Abubakar

Roma-Helsinki, precedenti

Questa sarà la prima sfida tra Roma e Helsinki. La Roma ha già giocato in Finlandia, in un’occasione: erano gli ottavi di Coppa delle Coppe della stagione 91/92 e l’avversario era l’Ilves Tampere. Dopo il pareggio in Finlandia per 1-1, i giallorossi sfondarono con un 5-2 inflitto agli avversari all’Olimpico.

Roma-Helsinki, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport