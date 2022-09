Calciomercato Inter, Branca svela: “Lautaro come Milito. Dybala mai un rimpianto”

Calciomercato Inter, Branca: “Dybala? Ora pensiamo a chi c’è”

Torna a parlare Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, che ha sottolineato le prestazioni eccellenti di Lautaro Martinez: “Penso che quello che manca di più sia uno come Perisic, che l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. Non è stato un errore lasciarlo partire, perché non si poteva fare altrimenti: è stata una scelta sua. Dybala può essere un rimpianto? Non c’è, bisogna guardare avanti e pensare a chi c’è”.

Poi una battuta su Lautaro Martinez: “Può essere l’erede di Milito? Glielo auguro. E’ un giocatore completo, ha tutto: segna di testa, di destro, di sinistro. Ha tutto per essere un giocatore completo”.