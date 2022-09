Calciomercato Inter, Skriniar tra Milano e Parigi: pronta la risposta di Marotta

Rinnovo Skriniar, Biasin spaventa i tifosi

È stata la telenovela dell’estate. Skriniar va, Skriniar resta. Alla fine Skriniar è rimasto a Milano ma la trattativa con il PSG è tutt’altro che ai titoli di coda. Sull’eventuale cessione dello slovacco è intervenuto Fabrizio Biasin a Calciomercato.it:“Sappiamo che il giocatore ha ricevuto un’offerta di 8 milioni a crescere da parte del PSG. L’Inter non può pareggiare. Il club nerazzurro offrirà al giocatore 6-6,5 milioni di euro durante la sosta e la società pretende una risposta entro breve e deve ragionare eventualmente sul suo sostituto. Io non lo so, ma qualcuno dice che se dovesse dire di no al rinnovo si potrebbe aprire la pista di una cessione a gennaio”. Parole che non fanno certo dormire sogni tranquilli ai tifosi nerazzurri.

La volontà del giocatore e la possibilità di migliorare con grandi campioni

Skriniar ha sempre ribadito il fatto di voler provare a trovare un accordo per rimanere all’Inter perché è casa sua. Però la possibilità di giocare insieme a calciatori che hanno vinto praticamente tutto intriga chiunque. Se a questo ci aggiungiamo uno stipendio molto più alto le probabilità di continuare a vedere il difensore in maglia nerazzurra si riducono drasticamente.