Calciomercato Juventus, Allegri non rischia nonostante le critiche dei tifosi: parola alla società

Calciomercato Juventus, Allegri resta saldo in panchina

Il momento in casa Juventus non è dei migliori, la sconfitta contro il Benfica in Champions League ha portato dei malumori. Ieri mattina si è svolto un normale incontro con i vertici bianconeri anche se il tecnico non sembra essere in discussione. Però i tifosi bianconeri continuano a ed essere delusi e a chiedere soluzioni diverse.

Juventus, Allegri e il nodo economico

La panchina di Max Allegri rimane ben salda, non solo per l’appoggio dei vertici bianconeri, ma soprattutto per il suo contratto. Infatti, l’allenatore toscano, percepisce uno stipendio di 7 milioni di euro più bonus con fine scadenza 2025. Tramonta, quindi, la richiesta dei tifosi sui social di prendere mister De Zerbi.