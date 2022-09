Calciomercato Juventus, Allegri pronto a cambiare: e su di lui l’ombra di Conte

Calciomercato Juventus, non c’è fluidità in campo: i bianconeri soffrono

Non è stato un grande inizio di stagione per la Juventus, ne tanto meno in Europa. Proprio quest’ultima competizione ha evidenziato quanti problemi abbia la formazione di Max Allegri. Gli infortuni gravano la situazione, ma quello che sembra spaventare i tifosi è il fatto di non avere un gioco fluido e competitivo.

Juventus, il 3-5-2 di Paolo di Canio è fallito

L’ex giocatore di Juve e Lazio torna a parlare sul momento difficile dei bianconeri. Lui consiglia un 3-5-2 che non ha ne capo né coda. Salernitana, ma soprattutto Benfica hanno acceso più di qualche campanello d’allarme. Il mister Allegri rimane saldo sulla “sua” panchina, al momento, ma deve trovare soluzioni e riscoprire quel calcio ormai perso. Sul tecnico toscano il fantasma di Conte, che clamorosamente potrebbe tornare in Italia.