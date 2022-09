Calciomercato Milan, il difensore si presenta: “Qui per convincere Maldini e Pioli”

Calciomercato Milan, Dest si presenta

Si presenta così Sergino Dest. Il terzino statunitense è stato l’ultimo colpo a sorpresa dei rossoneri, visto l’infortunio grave di Alessandro Florenzi. Ecco qualche parola rilasciata dal giocatore.

Milan, le parole di Sergino Dest

Come sta andando l’ambientamento tra Milan e Italia ?

“Sta andando bene, è stato tutto molto veloce e non ho avuto molto tempo per guardami intorno e visitare la città. In squadra sono tutti molto accoglienti, non è facile ricordare tutti i nomi, ma il mister mi aiuta”.

Sul ruolo

“Sono un difensore molto versatile, destro, ma posso giocare anche a sinistra. Terzino è la mia posizione preferita, ma ho anche caratteristiche più offensive nel caso serva giocare un po’ più avanti”.

Su mister Pioli



“Il gioco di Pioli è molto bello: i terzini giocano molto in avanti e questa stagione può essere l’occasione per me per aiutare la squadra, sviluppando le mie caratteristiche offensive che difensive”.