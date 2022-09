Calciomercato Milan, nuova pista per l’attacco: Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, Maldini prepara l’assalto per l’attaccante

Il Milan sta viaggiando a ritmi altissimi in questo inizio di stagione di campionato e Champions League, grazie anche all’ottimo avvio di Olivier Giroud, autore di 4 gol tra tutte e due le competizioni. Maldini e Massara però stanno già pensando al mercato dell’anno prossimo, individuando un profilo stuzzicante ma anche costoso: Noah Okafor del Salisburgo.

Mercato Milan, per Okafor valutazione di 35 milioni

Come riporta calciomercato.com, abile tecnicamente, potente e rapido nell’attaccare la profondità, Okafor ha tutto quello che serve per esaltare il calcio di Pioli. L’avvio super in Champions League, con tanto di gol proprio al Milan oltre che al Chelsea, non può essere passato inosservato alle big europee. Maldini e Massara sono rimasti impressionati e faranno un tentativo con vista alla prossima estate. Noah incanta e il Salisburgo gongola: la valutazione attuale è di circa 35 milioni di euro, il Diavolo è avvisato.