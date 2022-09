Calciomercato Milan, Pioli chiede un rinforzo in attacco: Maldini è pronto ad accontentarlo

Calciomercato Milan, rinforzo per Pioli

Il mercato estivo, ormai, si è chiuso ma le trattative sono all’ordine del giorno. Tutte le squadra sono in movimento in vista di gennaio e tra queste c’è il Milan. I rossoneri stanno dimostrando di essere un gran bel gruppo anche se a Pioli manca ancora qualcosa.

Calciomercato Milan, Ziyech pista calda

E proprio in queste ore Maldini starebbe ripensando con Ziyech. Il talento marocchino resta infatti nel mirino dei rossoneri per rinforzare l’attacco di mister Pioli a gennaio, anche in ottica Champions, in caso di approdo agli ottavi. Ziyech sembrava dovesse tornare in Eredivise, sponda Ajax, anche se non si è trovato ancora l’accordo con il Chelsea. Maldini intanto valuta la situazione in attesa di possibili colpi soprattutto considerando che Rafael Leao potrebbe partire.