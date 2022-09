Lazio, parole al veleno di Sarri: la decisione di Lotito

Sarri chiede scusa ai tifosi e attacca i giocatori

Partita, anzi, partitaccia quella giocata ieri sera dalla Lazio in Danimarca. La sconfitta, pesante nel punteggio e nel gioco, non è andata giù a Maurizio Sarri, che prima ha chiesto scusa ai tifosi:”Hanno ragione ad essere arrabbiati, è stata una partita non giocata, per nostra presunzione.” Parole di mea culpa per chi è volato fino in Danimarca. La paura del tecnico è che ci sia qualcuno all’interno della rosa che trasmette negatività ai compagni:”Qualcuno all’interno di questo gruppo che trasmette questo germe c’è sicuro”-poi ha aggiunto-“Se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente”. Frasi che responsabilizzano i propri calciatori.

La scelta di Lotito su Sarri

Più volte, nella conferenza stampa post-partita di ieri sera, Sarri ha ripetuto come sia potuta accadere una cosa simile vista la concentrazione messa dai propri giocatori negli ultimi allenamenti. Lotito ha le idee molto chiare: Sarri resterà alla Lazio a meno di decisioni personali dell’allenatore. Fiducia assoluta della dirigenza nei confronti del tecnico nonostante la partita di ieri.