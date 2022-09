Calciomercato Inter, Marotta ha trovato il giocatore per la fascia sinistra

Calciomercato Inter, i nerazzurri soffrono sulla fascia sinistra

L’addio di Ivan Perisic si sta facendo sentire perché l’Inter non riesce a trovare qualcuno che si imponga allo stesso del croato sulla fascia sinistra. Gosens sta disputando partite insufficienti e Darmian non ha la stessa spinta offensiva che aveva il giocatore croato. Per questo motivo, i nerazzurri sono alla ricerca di qualcuno che possa sostituire in maniera degna il calciatore che quest’estate si è trasferito al Tottenham, dove ha ritrovato Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il sostituto di Perisic arriva dal Barcellona

Negli ultimi giorni del Calciomercato estivo l’Inter ha cercato un esterno che potesse sostituire Perisic, senza arrivare ad alcun risultato concreto. I nerazzurri avevano iniziato i contatti con il Barcellona per Jordi Alba, ma la trattativa non si è concretizzata anche per il poco tempo a disposizione. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il Barcellona acquistasse il terzino sinistro del Monaco, Caio Henrique. L’acquisto del brasiliano liberebbe così Jordi Alba, il quale sembra essere ormai fuori dai programmi del club.