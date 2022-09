Calciomercato Inter, Marotta torna a trattare con il Chelsea: i dettagli

Contatti tra Inter e Chelsea per il prossimo giugno

A fine stagione termina il prestito di Lukaku che sarà costretto a tornare a Londra se le cose non dovrebbero cambiare. Marotta non è della stessa opinione e spera di trattenere il belga a Milano. I primi contatti tra le parti ci sono già stati: l’Inter vorrebbe puntare su un’offerta simile alla scorsa estate, nuovo prestito secco a 8 milioni di euro. Lukaku vuole rimanere in nerazzurro e il Chelsea non ha intenzione di tenerlo a Londra.

Notizie positive sull’infortunio di Lukaku

L’attaccante belga è a un passo dal rientro in campo. La partita di domani con l’Udinese sarà, infatti, l’ultima che Lukaku guarderà dalla tribuna. Gli esami di questa settimana hanno confermato un’evoluzione positiva della distrazione ai flessori e il rientro sul rettangolo verde è previsto per la sfida di San Siro del 1 ottobre contro la Roma.