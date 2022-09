Calciomercato Juventus, la panchina è ben salda: ma Agnelli ha già tre sostituti

Calciomercato Juventus, Allegri parte col folle

E’ una falsa partenza quella dei bianconeri sia in campionato, ma soprattutto, in europa. Allegri si trova ad essere il maggior responsabile. La panchina sembra esser ben salda sia per la fiducia datagli, sia per il cospicuo contratto che percepisce ( 7 milioni più bonus). Insomma, la macchina Juventus non ingrana, non convince e parte già ammaccata.

Juventus – Allegri: sfiducia rimandata, nomi nuovi sul taccuino

Dopo la sconfitta con il Benfica, mister Allegri ha avuto un incontro con i vertici bianconeri. Le strade non sembrano separarsi, per il momento, ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Infatti una sconfitta contro il Monza porterebbe immediatamente ad un esonero annullando tutta la fiducia rimasta. I tifosi, intanto, chiedono Allegri fuori dalla società presentando sui social un possibile sostituto, Roberto De Zerbi, ma lontano. I nomi caldi ed a poco costo sono Claudio Ranieri e Montero, ex difensore, che allena attualmente la primavera.