Calciomercato Milan, altro possibile colpo dal Barcellona

Maldini pensa a un clamoroso colpo dal Barcellona

Il Milan continua a rimanere vigile sul mercato. L’ultimo nome nella testa di Maldini è Ferran Torres. Lo spagnolo sta trovando sempre meno spazio al Barcellona con Xavi che sta puntando su Dembelé, Lewandowski e Ansu Fati come tridente d’attacco e sta ricevendo ottime risposte. Ferran Torres andrebbe a coprire con qualità la fascia di destra del Milan, unico tassello mancante della formazione rossonera. Le probabilità che l’esterno ex Manchester City vada via dal club blaugrana sono sempre più alte e il Milan è alla finestra.

Attenzione al nuovo colpo in prospettiva, ha segnato giovedì alla Lazio

Per il ruolo di esterno non c’è solo Ferran Torres sul taccuino di Maldini ma anche un giocatore del Midtjylland: Gustav Isaksen. Esterno classe 2001 che piace molto alla dirigenza rossonera e la prestazione di giovedì sera contro la Lazio ha dato conferma del suo potenziale. Oltre al Milan, anche la Fiorentina segue il giovane talento.