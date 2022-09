Zaniolo si è preso la Roma: per il rinnovo ora tocca a Tiago Pinto

Calciomercato Roma, Zaniolo un sogno per domani

Come in un vecchio film epico, Zaniolo, è quel protagonista pronto a riempirsi di gloria. Il giocatore giallorosso ha iniziato questo campionato molto bene e nelle partite dove è mancato si è vista la differenza. Fa gol, crea assist e aiuta la squadra, sembra sempre più inserito nel club giallorosso. Il pregio superlativo è la cattiveria con cui il giocatore si allena e si prepara ai match. E’ ormai un leader del “branco” di Mourinho.

Roma – Zaniolo prove di rinnovo

Come ha dichiarato il giocatore nella conferenza stampa di giovedì, per il rinnovo c’è tempo. Pinto e Vigorelli sono in continua comunicazione da questa estate cercando di trovare un’intesa. Per quanto riguarda il prolungamento pare non ci sia nessun intoppo con un rinnovo fino al 2027, da definire le cifre che dovrebbero aggirare intorno ai 4,5 milioni euro, nonostante i 5,2 richiesti dal calciatore.