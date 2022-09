Calciomercato Milan, Pioli studia le mosse dell’attacco: c’è il sostituto di Brahim Diaz

Calciomercato Milan, Brahim Díaz destino spagnolo

Il numero 10 rossonero non sta convincendo mister Pioli, viene utilizzato poco e nulla, ma soprattutto sembra non essersi ambientato completamente. Prestazioni sotto tono quelle di Dìaz che portano Maldini e Massara ad un bivio. Se riscattarlo oppure rispedirlo al mittente. Più la seconda opzione.

Milan, Adlì è già indiavolato

Pochissimo utilizzo in Serie A e fuori dalla lista dei convocati per la Champions League, Adli, diventa il punto interrogativo in casa Milan. Mister Pioli scruta e studia attentamente quali sono le vere e proprie qualità del giocatore, aspettando il momento giusto per inserirlo nell’ingranaggio rossonero. Sarà il perno centrale della prossima stagione, anche perché finirà il prestito di Brahim Dìaz che tornare al Real Madrid.