Calciomercato Roma, occasione a parametro zero

Calciomercato Roma, nuovi scenari per il centrocampo

Il mercato si è concluso ma le trattative non dormono mai, specialmente in casa Roma. Tiago Pinto ha regalato a Mourinho i giocatori che voleva, ma nonostante ciò, il mister ha continuato a chiedere un sforzo alla società per un altro difensore che, con il senno di poi, sarebbe servito come non mai in questo momento.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz idea a parametro zero

Il brasiliano è stato oggetto di molte voci di mercato questa estate, da come ricordiamo, la pretendenti più attive sono state Juventus, Roma e Arsenal. Proprio quest’ultima presentò un’offerta che però venne subito rispedita al mittente. Adesso la situazione è cambiata i Gunners hanno virato su altro profilo quello di Xeka, accostato ai giallorossi, che sembrerebbe perfetto per rinfrozare il centrocampo. La Roma continua, comunque, a tenere d’occhio Frattesi.