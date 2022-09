Cremonese-Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo l’umiliazione ricevuta in Danimarca, la Lazio si tuffa in campionato per cercare il riscatto. la squadra si è dimostrata fragile ancora una volta e Sarri ha dovuto subire delle pesanti critiche. Per la sfida contro la Cremonese di Alvini, reduce dal pareggio strappato all’Atalanta, il tecnico toscano recupera Pedro che potrebbe partire dall’inizio. Sarà confermatissimo Immobile in attacco con Milinkovic che recupera la titolarità dopo essere partito dalla panchina in Europa League.

Cremonese-Lazio, probabili formazioni

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Cremonese-Lazio, precedenti

In 7 precedenti in casa della Cremonese, i padroni di casa hanno vinto in 4 occasioni, con 2 pareggi e 1 vittoria della Lazio. Questa risale addirittura alla stagione 1929/30. L’ultimo scontro è relativo all’annata 95/96 quando i grigiorossi riuscirono ad avere la meglio sui biancocelesti per 2-1 grazie alla doppietta di Tentoni (per la Lazio segnò Paolo Negro).

Cremonese-Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.