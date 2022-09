Cremonese-Lazio, risultato e tabellino (0-4). Poker biancoceleste

La Lazio cala il poker

La Lazio di Sarri spazza via la sconfitta in Europa League, per i biancocelesti arriva una vittoria convincente contro la Cremonese. Un 4 a 0 netto con Immobile protagonista.

Cremonese Lazio 0-4: risultato e tabellino

MARCATORI: Immobile, Immobile, Milinkovic-Savic, Pedro

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches (28′ Bianchetti), Lochoshvili (46′ Vasquez); Sernicola, Meite (63′ Pickel), Escalante (46′ Ascacibar), Valeri; Zanimacchia (80′ Milanese); Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Ciezkowski, Hendry, Vasquez, Pickel, Baez, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena, Quagliata, Milanese, Tsadjout.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (77′ Gila), Casale (57′ Romagnoli), Marusic; Milinkovic (77′ Basic), Cataldi, Vecino (66′ Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57′ Pedro). A disp.: Maximiano, Adamonis, Romagnoli, Radu, Gila, Kamenovic, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Cancellieri, Romero.