Fiorentina-Hellas Verona 2-0: Italiano torna alla vittoria

La Fiorentina torna a vincere

Partita combattuta tra due squadre che non hanno avuto un grande avvio di stagione. La sblocca subito Ikone al 13′. Dopo aver ricevuto palla sulla destra, il francese rientra sul sinistro e batte sul primo palo Montipò. Al minuto 26 Montipò nega dagli undici metri il raddoppio alla Fiorentina parando su Biraghi. Due minuti dopo annullato il gol di Henry per fuorigioco. Secondo tempo meno spettacolare del primo e al 90′ Gonzalez, dopo aver ricevuto da Mandragora, segna il gol che chiude la partita. Seconda vittoria in questo campionato per la Fiorentina e Verona che si ritrova in bassa classifica.

Fiorentina-Hellas Verona 2-0: risultato e tabellino

RETI: 12′ Ikonè, 89′ Gonzalez

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez-Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura(50’Amrabat), Duncan(79’Barak); Gonzalez(66’Ikonè), Cabral(79’Kouame),Saponara (65’Sottil). Allenatore: Vincenzo Italiano

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Gunter, Hien, Dawidowicz(46’Coppola); Depaoli, Veloso(55’Tameze), Verdì(60’Hrustic), Ilic, Lazovic; Djuric(70’Henry), Piccoli(55’Lasagna). Allenatore: Gabriele Cioffi