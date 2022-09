Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la batosta presa in Conference League, la Fiorentina affronta un Verona affamato di punti. La squadra di Italiano deve riscattarsi immediatamente visti anche i precedenti risultati tutt’altro che positivi. Al centro dell’attacco viola ci sarà ancora Jovic, mentre è assente Nico Gonzalez, sostituito da Kouame e Sottil.

Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Amrabat, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Ceccherini, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna

Fiorentina-Hellas Verona, precedenti

In 31 precedenti al Franchi, la Fiorentina ha vinto in 14 occasioni con 11 pareggi e 6 vittorie dell’Hellas. I viola non vincono però in casa contro l’Hellas dal 2014 quando riuscirono a prevalere in una partita pirotecnica terminata per 4-3. Nel 2018 la vittoria ospite più pesante: un 4-1 rifilato ai padroni di casa con doppietta di Moise Kean che fece la parte del leone. Lo scorso anno, invece, terminò in pareggio per 1-1 con le reti di Piatek e Caprari.

Fiorentina-Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.