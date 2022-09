Monza-Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la pesantissima sconfitta in casa contro il Benfica, per la Juve e soprattutto per Allegri non c’è più spazio per gli errori. La trasferta di Monza, ultima partita prima di due settimane di sosta, segnerà anche un primo bilancio, non positivo, della stagione bianconera. La Juve arriva con ancora diversi assenti. Tra gli altri mancherà Milik, espulso con la Salernitana e quindi squalificato, ma dovrebbe esserci Kean al suo posto, mantenendo il 3-5-2 con cui i bianconeri si sono schierati nelle ultime partite.

Monza-Juventus, probabili formazioni

Monza(3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer, Caprari.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic

Monza-Juventus, precedenti

Non ci sono precedenti in Serie A tra queste due squadre. Ci sono solamente 4 precedenti relativi a partite di Coppa Italia tra Juventus e Monza. L’ultimo risale alla Coppa della stagione 86/87 quando i bianconeri vinsero, in casa dei brianzoli, per 1-0 grazie al gol di Briaschi.

Monza-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.