Roma-Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Roma contro Atalanta sarà uno dei big match della domenica, degno antipasto della grande sfida della sera tra Milan e Napoli. Lo scorso anno, quelle contro l’Atalanta, furono tra le migliori sfide della Roma che vuole ripetersi. Tornati alla vittoria, con uno Zaniolo in più, i giallorossi vogliono dare un’accelerata decisa prima della sosta. L’Atalanta, invece con Hojlund come unica punta, vuole far bene e riscattare il pareggio ottenuto alla scorsa giornata contro la Cremonese.

Roma-Atalanta, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Højlund

Roma-Atalanta, precedenti

In 60 precedenti all’Olimpico, sono state 35 le vittorie della Roma, 7 quella della Dea e 18 i pareggi. Lo scorso anno ci fu una vittoria di misura firmata da Abraham che interruppe 7 anni di digiuno giallorosso. Ultimamente, infatti, i bergamaschi erano riusciti a vincere diverse volte a Roma, come nella stagione 19/20 quando gli orobici superarono i padroni di casa con le reti di De Roon e Zapata.

Roma-Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.