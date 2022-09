Udinese-Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Alle 12:30, alla Dacia Arena di Udine, scenderanno in campo Inter e Udinese. I friulani sono in un ottimo momento di forma, come testimoniato dalle ultime 4 vittorie consecutive con 10 gol segnati e solamente 2 subiti. Sottil proverà un altro sgambetto a una big, dopo aver fermato la Roma e si affida nuovamente al tandem Deulofeu-Beto in avanti. Tra i nerazzurri, out Calhanoglu e dentro Mkhitaryan.

Udinese-Inter, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (Asllani), Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko

Udinese-Inter, precedenti

In 49 precedenti in Friuli, l’Inter ha vinto in 22 occasioni con 11 vittorie friulani e 16 pareggi. I padroni di casa non vincono dalle stagione 12/13 quando rifilarono ai meneghini un secco 3-0 grazie alla doppietta di Di Natale e al gol di Muriel. Lo scorso anno, l’Inter riuscì a prevalere per 1-2 grazie ai gol di Perisic e Lautaro Martinez.

Udinese-Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport.