Calciomercato Milan, occhio al danese

Maldini e Massara seguono un giovane classe 2001

Gustav Isaksen. E’ questo il nome del gioiellino ventunenne danese, che nelle ultime giornate sta facendo innamorare tutta l’Europa calcistica. Ed ovviamente i due ds del Milan, Massara e Maldini non stanno certamente a guardare. Rientrando infatti sempre nell’ottica di andare già a gettare le basi per quella che sarà la squadra del futuro, la società milanese non ha perso tempo e si è messa subito a seguire il giovane calciatore. Isaksen si è fatto conoscere nella recente gara di Europa League contro la Lazio, dove con il suo Midtjylland, oltre a battere i biancocelesti con una pesante 5 a 1, ha letteralmente fatto impazzire i difensori laziali.

Gioca sulla fascia di destra ma è abile con entrambi i piedi. Rapido e veloce, funambolico nel dribbling e con un’ottima resistenza fisica. Oltre al Milan su di lui c’è anche la Fiorentina e sicuramente in futuro si faranno avanti altre contendenti pronte a prenderselo. La cosa che fa ben sperare i rossoneri però e che lui sarebbe entusiasta all’idea di giocare in Italia, paese nel quale ha già disputato dei tornei giovanili.