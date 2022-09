Fenomeno Kvaratskhelia, tutti ai piedi del talento del Napoli

Kvaratskhelia vera sorpresa del campionato

La vera sorpresa di questo inizio di stagione è senza ombra di dubbio Kvaratskhelia, il talento del Napoli regala giocate e prestazioni da campione. Anche nella sfida vinta dal Napoli in casa del Milan il jolly offensivo di Spalletti ha regalato una prestazione da applausi, stravinto il duello con De Ketelaere. Il georgiano è l’uomo in più del Napoli, il giocatore in grado di creare superiorità numerica, micidiale negli uno contro uno, strappi da velocista e applausi più che meritati. L’uomo in più del Napoli è certamente lui, complimenti al ds Giuntoli per aver regalato alla Serie A un vero talento.