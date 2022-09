La Lazio si fa perdonare: ora Sarri crede alla Champions

La Lazio vince, Sarri riordina le idee

Ieri la Lazio va a Cremona per ritrovare la serenità dopo la sconfitta in Danimarca per 5 a 1. La squadra di Sarri entra e convince. Cala un poker definitivo sulla Cremonese il quale l’occasione più ghiotta è, come al solito, la conclusione di Valeri in rovesciata. Una sola squadra in campo che domina la partita ed ora torna a Roma, approfittando della sosta delle Nazionali, per recuperare energie.

Immobile – Milinkovic Savic, il duo che spazza

Inutile dire che sono gli uomini più importanti della squadra, Milinkovic-Savic e Ciro dimostrano ancora che la Lazio è loro. Il centrocampista, ieri, fa un gol ed un assist proprio al capitano dei biancocelesti. Mentre Immobile segna un grandiosa doppietta e fa un bel assist per il gol di Pedro. Sarri può essere contento e cercare delle nuove soluzioni ora che c’è la sosta.