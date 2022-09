Roma, Karsdorp operato in Svizzera: i tempi di recupero

Roma, Karsdorp fuori per 5 settimane

Dopo gli infortuni di Dybala e Pellegrini oggi è arrivata una nuova operazione in casa Roma, con Karsdorp che è finito sotto i ferri dopo il problema di giovedì contro l’Helsinki.

Il terzino olandese, che ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro in queste ore ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico per meniscectomia mediale in Svizzera presso la Klinik Gut diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a disposizione di Mourinho tra 5-6 settimane.