Calciomercato Juventus, l’attaccante diventa l’affare dell’anno: Allegri può sorridere

Calciomercato Juventus, nel momento difficile l’uomo della speranza

Strabiliante l’inizio di campionato di Milik, un pò meno, invece, quello dei bianconeri. La domanda che ci sarebbe da porsi è, se non fosse arrivato Milik dove sarebbe la Juve? La risposta è tutt’altro che semplice lo spiega il momento delle “Zebre”, che in campionato trovano difficoltà nel creare e realizzare. Per non parlare dell’europa due sconfitte su due uscite ufficiali .

Juventus, il futuro si chiama Milik

Ricordiamo che la Juventus prende in prestito Arek Milik per dare un pò di fiato a Vlahovic. Il serbo è stato acquistato per un valore di 81,60 milioni di euro ma, per lui, è stato un inizio difficile siglando solo due gol entrambi su calci di punizione. In questo momento Milik è risultato più giocatore chiave. Si trova bene con i compagni ed ha familiarità con il gol. Ora il pallino passa ad Allegri che, in tutto il caos, sembra preferire il polacco.