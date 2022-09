Calciomercato Lazio, Tare guarda alle fasce: il terzino si riavvicina alla Capitale

Calciomercato Lazio, Valeri mancino di successo

Il giocatore, proprietà della Cremonese, è oggetto di molte voci di mercato. L’inizio di stagione di Valeri è stato esplosivo, risultando uno dei componenti più forti della squadra di Alvini. Emanuele si distingue dal suo modo di giocare calcio, un gioco antico fatto di professionalità e umiltà. Il ragazzo sfonderà conquistando anche la Nazionale maggiore.

Lazio e Milan le big interessate

La Lazio prima lo scarta poi lo rivuole, questa è la storia infinita di Valeri. I biancocelesti chiudono il mercato con ben 8 acquisti molto tutti molto funzionali ma il vero colpo che è mancato per soddisfare Sarri è stato proprio il terzino sinistro. Timido interesse anche del Milan che osserva la situazione,ragionando se sia un buon sostituto per Theo Hernandez.

Le parole del Procuratore Parente

«Confermo che Lazio e Milan sono club che hanno sondato il suo profilo. Ha dimostrato di essere pronto per un ulteriore passo avanti, di esser pronto anche per le cosiddette big, non solo a livello tecnico ma anche di personalità. Ora, però, il ragazzo è solo concentrato sulla Cremonese e sulla salvezza che è il primo obiettivo del club. Sul futuro poi vedremo. Ovviamente l’obiettivo è quello di crescere sempre di più, e guai se non fosse così. La fame deve essere sempre esserci. Se un domani dovesse presentarsi la possibilità la sfrutteremo. Ma non è tempo ora di parlarne».