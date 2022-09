Calciomercato Roma, c’è il sostituto di Shomurodov: i dettagli

Calciomercato Roma, due le partenze a gennaio

Sono tanti gli aspetti da valutare di questa seconda stagione di Mourinho. Nonostante gli infortuni, Mourinho ha bisogno di alternative già a partire da dopo la sosta, quando la Roma sarà impegnata sul campo di San Siro contro l’Inter.

E proprio per questo, Ola Solbakken, a gennaio sarà un nuovo calciatore giallorosso, calciatore che la Roma conosce benissimo per averlo affrontato lo scorso anno contro il Bodo Glimt. Da tempo l’esterno ha raggiunto un accordo con la società giallorossa, visto che il suo contratto scadrà a fine dicembre. Sarà Shomurodov a far posto all’attaccante, che piaceva anche al Napoli di Luciano Spalletti così come Vina, che a gennaio lascerà la Roma.