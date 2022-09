De Ligt critica la Juventus: “Il Bayern ha l’ambizione di vincere la Champions, mentre i bianconeri..”

Matthijs de Ligt, ex difensore della Juventus e arrivato quest’estate al Bayern Monaco per 80 milioni di euro, torna a parlare del suo periodo in bianconero, sottolineando ancora una volta la scelta fatta.

Juventus, de Ligt: “Al Bayern un salto importante”

“Il Bayern Monaco per me è un salto di qualità come squadra. E’ un club che ha l’ambizione di vincere sempre la Champions League. Alla Juventus – sottolinea a NOS – c’era un po’ meno. Ho sentito che era giunto il momento per fare un salto di qualità e l’ho fatto. Alla Juventus mi sono divertito tantissimo, ma il Bayern è più vicino alla filosofia della nazionale”.