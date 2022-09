Milan, i numeri preoccupano Pioli: ecco cosa manca

Assenza importante per i rossoneri

Difficoltà in fase difensiva, tutti sotto accusa

La sconfitta col Napoli pesa a livello di classifica ma non sul piano del gioco. La prestazione dei rossoneri c’è stata, creando diverse occasioni per pareggiare o addirittura provare a vincere la partita. Non è questo a preoccupare Pioli ma bensì i numeri difensivi da inizio stagione. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata solo contro Bologna e Sassuolo. Nelle 9 partite disputate fino a questo momento tra Champions e Campionato, i rossoneri hanno subìto 9 gol con la media di un gol a partita preso.

Al centrocampo manca Franck Kessie

Questi numeri coincidono con la cessione di Kessie. Nel calciomercato estivo, Maldini ha preso Vranckx come sostituto dell’ivoriano ma fino a questo momento lo svizzero ha trovato poco spazio con Pioli. Probabilmente manca ancora un vero e proprio erede di Franck Kessie.