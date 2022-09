Milan, Pioli perde un’altra pedina fondamentale: il punto

Piove sul bagnato per Pioli: sconfitta con il Milan e infortunio per un giocatore fondamentale

Milan, Pioli preoccupato per l’infortunio del difensore

Brutte notizie in arrivo per Pioli: infortunio per il terzino sinistro Theo Hernandez. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino francese hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro, il difensore sarà ricontrollato fra una settimana. Situazione complicata per Pioli, dato anche il calendario del Milan, molto complicato ad inizio ottobre. Con certezza salterà la sfida contro l’Empoli; bisognerà vedere se il francese sarà disponibile per la doppia sfida contro il Chelsea in Champions League (5 e 11 ottobre) e per la sfida con la Juventus (8 ottobre).

Milan, scacciate le paure per Calabria

Il Milan tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda per un altro terzino presente nella rosa, Davide Calabria, il quale era stato sostituito alla fine del primo tempo nell’ultima partita del Milan contro il Napoli a San Siro. Gli esami fatti hanno escluso lesioni muscolari per il terzino.