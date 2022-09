Retroscena Juve, Allegri vicino all’esonero: ecco cosa ha deciso Agnelli

Agnelli chiama Allegri

Non si può andare più a fondo di così. Lo hanno ammesso gli stessi giocatori bianconeri dopo Benfica e Monza. Questa sosta fa bene a tutti. In primis alla dirigenza che ha bisogno di schiarirsi le idee e prendere decisioni per il bene della Vecchia Signora. Le idee chiare sembra averle Andrea Agnelli che, nella giornata di ieri, ha fatto una telefonata a Massimiliano Allegri. Il presidente della Juventus ha rassicurato il tecnico che, nonostante la volontà dei tifosi e i risultati che faticano ad arrivare, il suo posto non sarebbe a rischio. Ovvio, serve un cambio di rotta.

Allegri confermato, qualcuno non l’ha presa bene

Nella riunione di venerdì tra i dirigenti bianconeri, Pavel Nedved ha messo in luce il tema riguardante l’esonero di Allegri. In merito alla questione, è arrivato il no secco non solo di Agnelli ma anche di Arrivabene.