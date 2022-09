Calciomercato Inter, il pallino di Inzaghi torna nei pensieri del mister: i dettagli

Calciomercato Inter, Inzaghi guarda in Premier per il futuro

Il tecnico piacentino sembra essere tutt’altro che in dubbio, infatti il presidente ha deciso di puntare ancora su di lui. Simone Inzaghi continua ad essere l’allenatore dei nerazzurri. I vertici che ci sono stati nei giorni passati hanno dato fiducia all’ex biancoceleste ma una brutta sorpresa potrebbe farlo saltare.

Inzaghi, innammorato di Milinkovic-Savic ma….

Bisogna assolutamente rialzare il morale della squadra e cercare di non perdere troppo terreno sulle altre. Compito preciso, tornare a vincere. Inzaghi, pero, butta un occhio anche al mercato sognando il Milinkovic-Savic, ma la situazione economica non lo permette. L’obbiettivo principale sarebbe, a questo punto, Van De Beek che sta passando un momento poco felice allo United. Il mister lo vorrebbe già in prestito a gennaio.