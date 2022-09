Calciomercato Juventus, Agnelli cambia tutto, a cominciare dalla società: il punto

Bianconeri in cerca del nuovo ds

C’è aria di cambiamento in casa Juventus. Non solo per ciò che riguarda la squadra ma anche per l’assetto societario. Con mister Allegri che al momento sembrerebbe rimanere sulla panchina ancora per molto tempo, l’attenzione si sposta sul profilo del dirigente sportivo. Da qualche giorno infatti si inseguono voci riguardanti la ricerca di un nuovo innesto da inserire nel pacchetto ds in modo tale da poter dare continuità al progetto avviato nel 2021.

Calciomercato Juventus, un’aggiunta e non una sostituzione

Una cosa è chiara. Questo probabile nuovo ds non andrà a sostituire Cherubini ma collaborerà con lui per riportare la Juventus ai vertici che le appartengono. Attualmente tra i nomi più papabili c’è Igli Tare e Gianluca Petrarchi, anche se la società torinese non esclude di fare tutto in casa propria, andando a promuovere profili già presenti in società.