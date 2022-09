Calciomercato Juventus, intrigo per il centrocampista: il calciatore può tornare a Torino

Calciomercato Juventus, ora Cherubini ha un bel problema

Da questo inizio di stagione vediamo una Juventus che arranca e fa fatica a finalizzare. Il mercato è stato fatto gli acquisti ci sono stati, tra cui quello di Pogba e Paredes, ma i risultati invece di migliorare sono peggiorati. Cherubini, comunque, fa un gran lavoro fuori dal campo soprattutto in uscita. Ha solo un piccolo problema.

Juventus – Ajax, Mohamed Ihattaren non convince

Il trequartista di origine marocchine non convinve l’Ajax, anche per le sue vicende extra calcistiche. Mohamed Ihattaren era un giocatore che era stato inserito nella lista dei migliori 50 giovani promesse, ma cosi non è stato. Anzi sembra peggiorare se non scomparire dai radar del calcio che conta. Sicuramente tornerà a Torino e sarà un compito duro per il dirigente piazzarlo da qualche parte.