Calciomercato Lazio, Lotito punta al rinnovo di Milinkovic-Savic: pronto il piano

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic è sempre più top player dei biancocelesti

Rimasto alla Lazio anche in questa sessione di mercato, Sergej Milinkovic-Savic è sempre l’uomo di punta della squadra di Maurizio Sarri: il Mondiale in Qatar con la Serbia sarà un’ulteriore occasione per mettersi in vetrina e Lotito vorrebbe incontrare il procuratore Kezman già prima dell’inizio della competizione.

Mercato Lazio, si punta al rinnovo di Sergej

Come riporta Cittaceleste.it, Milinkovic alla Lazio è felice, si trova bene, vive sereno. Eppure sogna la Champions. E ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Uno scenario da non sottovalutare, da tenere in considerazione e da risolvere. Per questo Lotito punta dritto verso il sogno rinnovo. Al termine della campagna elettorale, tra una settimana, tornerà stabilimenti a Roma e fisserà tempi e modi per contattare Kezman.