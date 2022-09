Calciomercato Milan, i rossoneri puntano l’attaccante: è lui il sostituto di Leao

Idee chiare su quelle che saranno le caratteristiche per il futuro

“In questo periodo le caratteristiche del calcio stanno andando verso la velocità e la tecnica. Chi ha forza nelle gambe riesce a fare la differenza perché ci sono sempre meno spazi e sempre meno tempo per giocare la palla”. Sono queste le parole rilasciate recentemente dal ds Massara ai microfoni di Dazn. Risulta quindi chiara quale sarà la politica futura in casa Milan. Si cercheranno profili rapidi e scattanti con capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica.

Il nome attualmente più in voga è quello di Doku. Ala belga classe 2002 in forza al Rennes e con scadenza nel 2025. Da promessa qual era ora è considerato uno dei tanti. Ciò nonostante è sempre un validissimo elemento che può fare la differenza. Deve solo ritrovarsi e riacquistare quella fiducia in se stesso che lo ha fatto diventare il nuovo Manè. Il Milan potrebbe essere il posto giusto e Maldini e Massara sono pronti ad accaparrarselo quanto prima.