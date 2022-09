Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo per il centrocampo: Tiago Pinto cambia le mosse

Il centrocampista va in Francia a parametro zero

Calciomercato Roma, Xeka si accorda con il Rennes

Tiago Pinto continua a muoversi per il calciomercato della Roma: il centrocampo resta il reparto che ha più bisogno di innesti per gennaio quando è previsto il rientro in gruppo di Wijnaldum dopo la frattura della tibia. Uno degli obiettivi di Tiago Pinto a parametro zero si è però accordato con il Rennes in queste ore: si tratta del portoghese Xeka.

Mercato Roma, con Xeka al Rennes si allontana anche Douglas Luiz

Dal momento che sulle tracce di Xeka era segnalato anche l’Arsenal, stando così le cose, i Gunners potrebbero nuovamente dirottare le proprie attenzioni su Douglas Luiz, vecchio pallino di Tiago Pinto che però non può tesserarlo a gennaio in quanto esauriti gli slot per gli extracomunitari.