Inter, Marotta a muso duro con Inzaghi: il mister sotto esame già dalla Roma

Tutti a sostegno del mister

Con la crisi ormai più che palese in casa Inter, decide di scendere direttamente in campo l’amministratore delegata Marotta. Non in veste di calciatore ma di motivatore. Il ds neroazzurro infatti ha in programma un confronto con la squadra stessa con l’intento di trasmetterle vicinanza e fiducia al loro mister. Inzaghi ha necessità di riportare i calciatori a lui, cosicché si possa ripartire e guardare al futuro con più speranza e aspettative. Beppe Marotta inoltre avrà un confronto anche con il mister stesso per analizzare la sconfitta recente subita ad Udine.

Inter, si riparte oggi

Colloqui a parte, gli allenamenti riprendono come di consueto anche se a disposizione di Inzaghi ci sono solo 8 calciatori. Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku, sono i tre nomi più importanti, coloro che dovranno aprire ed indicare la strada per uscire da questa crisi nera. Oltre a loro anche Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Gagliardini e Cordaz saranno a disposizione del mister.